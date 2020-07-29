Симферополь, 29 июля, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Новые пассажирские поезда свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону с августа, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда «Таврия»

Двухгруппные поезда «Таврия» из Симферополя будут курсировать раз в три дня, они будут следовать в разные пункты назначения под одним номером поезда до станции Разъезд 9 км, затем каждая из групп вагонов будет следовать по разным маршрутам со своим номером в графике движения поездов.

Первый состав двухгруппного поезда «Таврия» № 315/316 Симферополь — Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19:10 с вокзала Симферополя и прибудет в Адлер 12 августа в 16:42, в Ростов-на-Дону — в 11:56 .В состав поезда Симферополь — Адлер входят вагоны поезда № 415/416 с конечным пунктом прибытия Ростов-на-Дону. Поезд № 315/316 Симферополь — Адлер проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Поезд № 415/416 сообщением Симферополь — Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская.

На поездах «Таврия» на данный момент можно добраться в Крым, в города Симферополь, Евпаторию и Севастополь, из Москвы, Кисловодска, Вологды, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Пскова.