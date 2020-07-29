Киев, 29 июля, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Украина обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением в Севастополе парада в честь Дня Военно-морского флота. Соответствующее письмо за подписью представителя Украины в ООН Сергея Кислицы было опубликовано 28 июля информационным агентством «Укринформ».

Sev.gov.ru День ВМФ в Севастополе

"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во «временно оккупированном» городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение РФ норм международного права», — сказано в документе.

Авторы письма считают парад сознательной эскалацией напряжения в российско-украинских отношениях, а также реальной угрозой региональной безопасности.

«Украина требует от РФ немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины…» — сказано в тексте обращения.

Журналисты также отметили, что данное письмо будет распространено как официальный документ Генассамблеи и Совбеза ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина направила России ноту протеста в связи с парадом. Секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев назвал это «ритуальными танцами» украинских чиновников.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство населения полуострова одобрило данную идею. Украинские власти игнорируют результаты волеизъявления жителей Крыма, а также факт того, что поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве.