Париж, 29 июля, 2020, 08:38 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки обновленного кроссовера Peugeot 3008. Изображения авто размещены на Forum-peugeot.com.

Forum-peugeot.com Peugeot 3008

Судя по снимкам, экстерьер Peugeot 3008 приведут в соответствие с нынешней дизайнерской концепцией марки. Рестайлинговый автомобиль оснащён новой большой радиаторной решёткой с расходящимся от эмблемы узором и вертикальными узкими полосками светодиодных дневных ходовых огней. Что же касается формы задних фонарей, то она почти не изменилась.

Внутри авто появился более крупный дисплей мультимедийной системы. Другие обновления носят косметический характер.

В моторную гамму обновлённой модели войдёт гибридный агрегат в двух вариантах форсировки: 222 и 296 л. с.

Ранее на автопредприятии Peugeot был назначен новый шеф-дизайнер. Им стал Матиас Хоссанн. До этого назначения он в этой компании занимался дизайном концептуальных моделей Peugeot.

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