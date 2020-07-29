Киев, 29 июля, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Отсутствие твердой позиции у государственного секретаря США Майка Помпео и использование им «дипломатического языка» в разговоре с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией разочаровало главу исполнительного комитета реформ Украины и бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом он 28 июля написал на своей странице в соцсети Facebook.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

По мнению экс-президента, нет смысла тратить время на разговоры о демократических ценностях с представителями грузинской власти, так как все они якобы подчиняются указаниям из Кремля. Саакашвили уверен, что на протяжении восьми лет партия «Грузинская мечта», став правящей в 2012 году, якобы работает против интересов США в Грузии.

«Поэтому госсекретарь США, попытки привлечь Гахарию к разговору о демократии — это абсолютно бессмысленная трата времени. На самом деле, это контрпродуктивно для интересов США», — пишет бывший грузинский лидер.

Он отметил, что Вашингтон из-за своих «ошибочных» действий якобы теряет «влияние на Грузию». Саакашвили подчеркнул, что надеется на жесткую позицию со стороны США в дальнейшем, иначе «миллионы грузин» будут разочарованы.

Напомним, 27 июля между Помпео и Гахарией состоялся телефонный разговор по случаю переноса даты заседания по вопросам партнерства Грузии и США. Госсекретарь после телефонного разговора отметил, что во время беседы напомнил грузинскому премьер-министру о важности проведения выборов в парламент Грузии на высоком уровне.