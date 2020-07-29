Барнаул, 29 июля, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края передало региональную автодорогу Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (её протяженность составляет около 400 километров) в федеральную собственность. Для поддержания трассы в нормативном состоянии ежегодно требуется около 600 миллионов рублей, сообщает официальный сайт региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Трасса

«Передача дороги Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан в федеральную собственность означает, что средства на ее содержание, ремонт, реконструкцию будут выделяться совершенно в других объемах. А мы деньги, которые тратились на ее содержание, направим на другие дороги края», — заявил глава региона Виктор Томенко.

Уже во второй половине 2020 года регион рассчитывает получить около 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства позволят привести в нормативное состояние три участка А-321, а также начать подготовку к зиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, изначально данная трасса должна была стать федеральной лишь в 2027 году. Однако глава региона во взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом настоял на её включении в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы.