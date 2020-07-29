Курган, 29 июля, 2020, 08:02 — ИА Регнум. В Курганскую область в начале августа вернётся аномальная жара. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Росгидрометцентр Screenshot

Температура воздуха уже с 31 августа превысит +30 градусов по Цельсию. Самые жаркие дни с температурой до +36 градусов ожидаются 2 и 3 августа. При этом синоптики отмечают отсутствие дождей и почти безветренную погоду.

Напомним, июльская жара уничтожила в Зауралье часть посевов и создала пожарную опасность в регионе.