Куртамыш, Курганская область, 29 июля, 2020, 07:39 — ИА Регнум. В Курганской области подведены итоги проверки по факту столкновения надувной лодки и катера на озере Холодный Лог в Куртамышском районе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР.

Пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР Злополучный катер

Происшествие на воде случилось вечером 12 июля 2020 года. Моторный катер «Нептун-500», совершая на озере разворот при скорости 25 км/ч, наехал на надувную лодку. Мужчина, который находился в лодке, ударился о переднюю часть катера, упал в воду, получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы с ушибами. Его лодка восстановлению не подлежит.

Установлено, что водитель катера нарушил Правила плавания по внутренним водным путям РФ. Однако, по мнению следствия, водное происшествие не повлекло тяжкого вреда здоровью или причинения крупного ущерба, поэтому принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В отношении водителя катера будут приняты меры в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, сообщают в Уральском СУ на транспорте СКР.