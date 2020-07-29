В Чувашии зарегистрирован первый кандидат на пост главы республики
Чебоксары, 29 июля, 2020, 07:05 — ИА Регнум. В Чувашии шестерым самовыдвиженцам отказано в регистрации в качестве кандидатов на пост главы республики. Что касается партийных кандидатов, то проверка подписей завершена у одного из них: это член «Патриотов России» Сергей Матвеев, который стал официально зарегистрированным претендентом на пост главы Чувашии, сообщает региональный избирком.
На заседании ЦИК Чувашии принял решение об отказе в регистрации шести кандидатам-самовыдвиженцам из восьми на должность главы республики: Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину.
Ещё один самовыдвиженец, Юрий Сидоров, ранее снял свою кандидатуру в качестве претендента.
Что касается четырёх партийных кандидатов, то проверка подписей завершена у одного из них — депутата собрания депутатов Чебоксарского района, члена партии «Патриоты России» Сергея Матвеева. Комиссия ЦИК Чувашии приняла решение о его регистрации кандидатом на должность главы республики.
В настоящее время продолжается проверка подписей, представленных врио главы Чувашии Олегом Николаевым, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, Александром Андреевым (КПРФ), Константином Степановым (ЛДПР) и Николаем Степановым («Российская партия пенсионеров за справедливость»).