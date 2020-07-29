Чебоксары, 29 июля, 2020, 07:05 — ИА Регнум. В Чувашии шестерым самовыдвиженцам отказано в регистрации в качестве кандидатов на пост главы республики. Что касается партийных кандидатов, то проверка подписей завершена у одного из них: это член «Патриотов России» Сергей Матвеев, который стал официально зарегистрированным претендентом на пост главы Чувашии, сообщает региональный избирком.

Cap.ru Заседание комиссии ЦИК Чувашии

На заседании ЦИК Чувашии принял решение об отказе в регистрации шести кандидатам-самовыдвиженцам из восьми на должность главы республики: Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину.

«Данные кандидаты не представили необходимые документы для регистрации, не собрали подписи избирателей и депутатов представительных органов муниципальных образований», — говорится в сообщении ЦИК Чувашии.

Ещё один самовыдвиженец, Юрий Сидоров, ранее снял свою кандидатуру в качестве претендента.

Что касается четырёх партийных кандидатов, то проверка подписей завершена у одного из них — депутата собрания депутатов Чебоксарского района, члена партии «Патриоты России» Сергея Матвеева. Комиссия ЦИК Чувашии приняла решение о его регистрации кандидатом на должность главы республики.

Cap.ru Сергей Матвеев стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы Чувашии

В настоящее время продолжается проверка подписей, представленных врио главы Чувашии Олегом Николаевым, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, Александром Андреевым (КПРФ), Константином Степановым (ЛДПР) и Николаем Степановым («Российская партия пенсионеров за справедливость»).