Вашингтон, 29 июля, 2020, 01:36 — ИА Регнум. Стоимость вакцины американской компании Moderna для конечного получателя может составить 50−60 долларов, пишет 28 июля газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Modernatx.com Moderna

По их сведениям, такая цена будет предложена на рынке США и в странах с высоким уровнем дохода граждан.

Отмечается также, что в будущем компания Moderna может уменьшить цену, поскольку конкурирующие компании Pfizer и BioNTech уже заключили контракты с властями США на поставку до 600 млн доз вакцины с ценой в $19,5 за дозу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США санкционировано проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разработанной в Moderna.

Читайте также: В США приступили к третьему этапу испытаний вакцины от коронавируса