Москва, 29 июля, 2020, 01:14 — ИА Регнум. Социальная сеть Instagram является наиболее востребованной у федеральных органов исполнительной власти России, говорится в докладе «Открытость государства в России — 2020», составленном Счётной палатой совместно с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«В этой соцсети у многих ведомств высокие показатели вовлеченности, когда на каждого подписчика приходится хотя бы одна реакция (отметки «Нравится», «Поделиться» или комментарий)», — объяснили эксперты.

Они изучили предпочтения ведомств с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года, оценив три направления работы в социальных сетях: информирование, соучастие, консультирование. Для анализа были получены данные четырёх сервисов: «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook.

Исследование показало, что наряду с востребованностью Instagram, больше всего комментариев чиновники получают в Facebook и во «ВКонтакте», а «Одноклассники», напротив, являются самой невостребованной социальной сетью.

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