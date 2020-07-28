Нью-Дели, 29 июля, 2020, 00:55 — ИА Регнум. В Индии за прошедшие сутки провели более 500 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Айтен Юран

«Индия начала и уже проводит более 500 тысяч тестов на COVID-19 ежедневно уже второй день подряд», — заявили в ведомстве.

Всего за 27 июля на наличие новой инфекции проверили 528 082 тысячи человек. В индийском минздраве подчеркнули, что увеличение количества проводимых тестов должно помочь сдержать распространение инфекции. С начала пандемии в Индии провели уже более 17,3 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 июля в Индии подтвердили 1 483 156 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 33 425 человек.