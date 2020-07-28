Москва, 29 июля, 2020, 00:48 — ИА Регнум. Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, отклонившего иск против действий норм Газовой директивы ЕС в отношении СП-2. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Сообщается, что компания категорически не согласна с аргументацией суда ЕС по процессуальным вопросам и убеждена в том, что поправки к Газовой директиве, которые ЕС пытается распространить на «Северный поток — 2», носят незаконный и дискриминационный характер.

В связи с этим и была подана апелляция на на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Nord Stream 2 AG подала иск в Суд общей юрисдикции ЕС об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. По мнению компании, данная директива грубо нарушает принципы ЕС о равном обращении и пропорциональности.

Однако иск был отклонен без рассмотрения дела по существу.

Напомним, что Газовая директива ЕС изначально носит четкий антироссийский характер. С ее помощью страны ЕС пытаются сделать российский Газпром более сговорчивым на переговорах по поставкам газа в ту или иную страну.