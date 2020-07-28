Симферополь, 29 июля, 2020, 00:26 — ИА Регнум. Крым пока не может полностью восполнить недостаток воды, поступавшей ранее по Северо-Крымскому каналу, однако частично ликвидировать дефицит позволят современные технологии, заявил 28 июля журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Андрей1921 Северо-Крымский канал

«Крым до Северо-Крымского канала успешно жил и развивался, нам нужно включить мозги. Время прошло. Технологии позволяют. Мы найдем выход с этого положения», — сказал он.

Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивалось по Северо-Крымскому каналу, идущему от Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу воды в регион в одностороннем порядке. Сегодня, по словам, Аксёнова, ключевые населённые пункты полуострова получают чистую воду в необходимом объёме.