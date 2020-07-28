Далматово, Курганская область, 29 июля, 2020, 00:23 — ИА Регнум. По городу Далматово в Курганской области бегают полчища бездомных собак. Местные власти не могут справиться с мохнатыми беспризорниками, сообщает портал 45.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM

Как пояснил изданию глава Далматово Сергей Спицин, проблема возникла из-за отсутствия фирмы, которая бы подошла по всем законодательным критериям по отлову беспризорных животных. Фирма из Кургана, работавшая в 2019 году с далматовскими дворнягами, отказалась от продления контракта. Ближайший питомник для бездомных животных расположен в Шадринске, но он переполнен.

«Мы сейчас договариваемся обо всех этих процедурах с приютом из Каменска-Уральского. Я надеюсь, мы эту ситуацию с собаками в ближайшее время решим», — пообещал Сергей Спицин.

Построить собственный питомник власти Далматово пока не в состоянии по причине отсутствия финансов.