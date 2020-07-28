Вашингтон, 29 июля, 2020, 00:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен в первую неделю августа объявить, кто будет его вице-президентом в случае победы на ноябрьских выборах. Об этом сообщает штаб Байдена.

Gage Skidmore Джилл и Джо Байден

Напомним, что бывшему вице-президенту США Джо Байдену, который собрался баллотироваться в президенты США в ноябре 2020 года, сейчас 77 лет, а 20 ноября ему исполнится 78 лет. В случае победы Байден станет самым старым президентом США.

В связи с этим кандидатура вице-президента при Байдене будет играть некоторую роль, так как если с Байденом что-то случится, именно вице-президент возглавит Соединенные Штаты.