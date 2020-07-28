Дамаск, 29 июля, 2020, 00:15 — ИА Регнум. Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо. Об этом 28 июля заявил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Минобороны России Патруль российской военной полиции. Алеппо, Сирия

По его словам, были зафиксированы обстрелы террористами населенных пунктов Дждар-эль-Габ, Дадих, Бсаква, Эд-Дуаир в провинции Идлиб, обстрел населенных пунктов Хамрат и Кузбания в провинции Латакия, обстрелы населенных пунктов Арбих и Эд-Дамир в провинции Алеппо.

Вместе с тем продолжается патрулирование российской военной полицией районов населенных пунктов Мембидж, Аджами, Авшария. Также прошло патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Ракка по маршрутам от Кобани до Шарабати и обратно, от Тэлль-эс-Самен до Лубедан и обратно.