Вашингтон, 29 июля, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Австралию «сделать выбор» в противостоянии Соединенных Штатов с Китаем, 28 июля сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of State Мэрис Пэйн и Майк Помпео

«Речь идет не о выборе Америки или Китая. Речь идет о выборе свободы и демократии против тирании и авторитарного режима» , — заявил Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Австралии Мэрис Пэйн.

Помпео отметил, что все демократические страны должны «точно знать, на какой стороне этих дебатов они хотят участвовать».

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