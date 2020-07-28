Приштина, Сербия, 29 июля, 2020, 00:32 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 28 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 401 образца в крае было выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 102 пациента были признаны излечившимися.

marc valdener Приштина

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 7652 случая заражения коронавирусом. 192 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них семь — за последние сутки. 4129 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 3331 человек.

С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались 756 косовских медиков. Трое из них скончались.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяйи реаниматолог Сюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.