Сухум, 28 июля, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Власти Абхазии продлили запрет на туристические поездки из России как минимум до 4 августа. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Здание правительства Абхазии

В координационном штабе республики по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 приняли решение продлить запрет на въезд из России как минимум до 4 августа.

Стоит отметить, что специалисты российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) побывали в Абхазии с инспекцией туристических объектов и пришли к выводу, что эпидемиологическая обстановка в республике благополучная.