Дивеево, Нижегородская область, 28 июля, 2020, 22:40 — ИА Регнум. На северо-восточном обходе села Дивеево в Нижегородской области начали строительство моста через реку Вичкинза, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Government-nnov.ru Строительство моста через реку Вичкинза

Длина моста составит 50 метров. Рабочие начали забивать сваи под опоры переправы. Северо-восточный обход освободит дороги Дивеево от транзитного транспорта, в том числе и большегрузов.

Строительство автомобильной дороги общей протяженностью 4,9 км ведется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Начало автомобильной трассы — на автодороге Выездное — Дивеево — Сатис, конечная точка — автодорога Ардатов — Дивеево. Завершить строительство магистрали планируется в сентябре 2021 года. Стоимость работ — 713 млн рублей.