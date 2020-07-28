Пекин, 28 июля, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Сегодня китайская интернет-компания ByteDance заявили, что глава её лаборатории искусственного интеллекта покинет компанию, так как его приложение для коротких видео TikTok подвергается проверке со стороны США в связи с обвинениями в нарушении безопасности и конфиденциальности.

Anton Tik Tok

МаВэй-Ин перешёл в ByteDance из Microsoft в 2017 году и занял пост вице-президента и главы лаборатории искусственного интеллекта. После получения образования в Тайване и Соединенных Штатах, МаВэй-Ин работал помощником управляющего директора Microsoft Research Asia, прежде чем занять пост в ByteDance.

Его уход из ByteDance происходит в тот момент, когда TikTok сталкивается с правовыми проблемами практически во всем мире, а в США попадает под запрет правительства из-за подозрения в том, что власти Китая могут заставить своего китайского разработчика передавать пользовательские данные.

По словам осведомлённого источника, МаВэй-Ин покинет ByteDance на этой неделе. Кто займёт его место, пока не известно.

Веб-сайт технологических новостей The Information со ссылкой на Reuters сообщает, что МаВэй-Ин планирует занять должность в китайском университете Цинхуа.

ByteDance расширяет свою команду инженеров и исследователей в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и наняла туда более 150 инженеров.