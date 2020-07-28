Тверь, 28 июля, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил активную работу Тверской области по реализации национального проекта «Экология». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, 28 июля Дмитрий Кобылкин посетил с рабочей поездкой региона. Вместе с губернатором Игорем Руденей они посетили ряд предприятий, которые включены в работу в рамках нацпроекта «Экология», — «НПП Энергия» и ООО «Экомашгрупп».

Пресс-служба правительства Тверской области Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетил Тверскую область

"Регион участвует в двух форматах национального проекта: как территория, которая непосредственно реализует нацпроекты и как территория, которая создает архитектуру и механику процесса обращения с ТКО. Сегодня мы присутствуем на суперсовременных производствах, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами. Мы также вводим раздельный сбор мусора, активизируем образовательное направление», — подчеркнул глава региона.

По словам Игоря Рудени, Тверская область обладает не просто потенциалом и возможностями выйти на другой уровень производства, но и развивать экспорт технологий.

Дмитрий Кобылкин отметил, что регион активно включился в реализацию федеральных проектов.

«В Тверской области в части национального проекта «Экология» все делается вовремя, и мы понимаем, что деньги, которые выделяются региону, идут в дело. Сейчас, в связи с пандемией коронавируса, синхронизируем наши целевые показатели с новым указом Президента России Владимира Путина», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды отметил также успехи предприятий Верхневолжья: сегодня тверская техника задействована в практической реализации мероприятий реформы в сфере ТКО. Вместе с губернатором они посетили эти предприятия.

Компания «НПП Энергия» занимается проектированием и созданием оборудования для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промышленности. Глава региона и министр осмотрели производственные цеха, образцы продукции, выпускаемые компанией, пообщались с сотрудниками предприятия. Также губернатор вместе с федеральным министром побывали на площадке компании ООО «Экомашгрупп», которое проектирует и производит оборудование для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, в частности, автоматические и ручные мусоросортировочные комплексы, конвейерные системы для различных материалов. Основными заказчиками продукции Экомашгрупп являются операторы по обращению с ТКО. Предприятием поставлено оборудования более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 млн тонн в год. В перспективе компания планирует выход на рынки Европейского Союза в течение 2023−2027 года.

Игорь Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин обсудили варианты поддержки проектов, в частности строительство в регионе экологически безопасного автоматического комплекса по сбору, сортировке и переработке ТКО. Также запланировано расширение производственных возможностей для выпуска новых импортозамещаемых видов продукции.