Туристы разносят COVID на озере Иссык-Куль — премьер Киргизии
Бишкек, 28 июля, 2020, 20:55 — ИА Регнум. В целом по республике эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, стабилизируется. Но в некоторых регионах продолжается рост количества пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов.
По его словам, такая проблема наблюдается в Джалал-Абаде, в Оше и в Иссык-Кульской области.
Глава правительства акцентировал внимание на том, что в Иссык-Кульском регионе ситуация осложнилась по причине туристического сезона.
«Число больных, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, увеличивается из-за роста количества туристов, отдыхающих на побережье озера Иссык-Куль. На въезде в Иссык-Кульскую область их проверяют, но зачастую симптомы коронавируса проявляются уже во время отдыха», — уточнил он.
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