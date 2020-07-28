* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июля, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Афганское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило трехдневное перемирие на праздник Ид-аль-Адха (Курбан-байрам), 28 июля сообщает агентство Associated Press.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Всем бойцам приказано не проводить никаких операций, чтобы наши народ провел три дня Ид в уверенности и радости» , — заявил официальный представитель боевиков Забиулла Муджахид.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уточнил, что перемирие начнется в пятницу, 31 июля, и продлится до воскресенья, 2 августа, включительно.

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