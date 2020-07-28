Нетаньяху пообещал продолжать атаки против Сирии, чтобы помешать Ирану
Иерусалим, 28 июля, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Продолжать атаковать иранские военные объекты в Сирии пообещал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет 28 июля The Times of Israel.
Иван Шилов ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху
Такое заявление Нетаньяху сделал во время своего посещения приграничной зоны с Ливаном, где накануне, 27 июля, произошли столкновения с «Хезболлой».
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В ходе этой поездки глава израильского правительства встретился с начальником штаба израильской армии Авивом Кохави и другими высшими командирами.
«Всё, что происходит сейчас, является попыткой установить военную опору в нашем районе со стороны Ирана и его спутников в Ливане».