Иерусалим, 28 июля, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Продолжать атаковать иранские военные объекты в Сирии пообещал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет 28 июля The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Такое заявление Нетаньяху сделал во время своего посещения приграничной зоны с Ливаном, где накануне, 27 июля, произошли столкновения с «Хезболлой».

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В ходе этой поездки глава израильского правительства встретился с начальником штаба израильской армии Авивом Кохави и другими высшими командирами.