Калуга, 28 июля, 2020, 19:53 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2020 года сотрудниками полиции раскрыто более четырёх тысяч преступлений, из которых свыше тысячи — тяжкие и особо тяжкие. Выявлено более 2 тыс. 830 лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния, из них 675 граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России по материалам расширенного заседания коллегии правоохранительного ведомства.

40.мвд.рф Начальник УМВД России по Калужской области, генерал-майор полиции Александр Дедов на заседании коллегии ведомства

В первом полугодии на 6,7% снизилось общее число зарегистрированных преступлений на территории региона и на 15,4% — преступлений против личности. За шесть месяцев достиг 100% показатель раскрываемости убийств, изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений, совершенных на бытовой почве, связанных с незаконным оборотом оружия. Также стало больше раскрытых особо тяжких преступлений, разбоев, грабежей, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, фальшивомонетничеством, фактов организации незаконной миграции. Повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, таких как кражи, в том числе из квартир, со складов, баз, из магазинов, из гаражей, из автомобилей и угонов автомобилей. Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе совершённых на улицах.

По состоянию на 1 июля 2020 года под административным надзором органов внутренних дел области состояли более 800 ранее судимых лиц. Применение данного института позволило снизить количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, на 25%, в том числе при рецидиве на 7,5%. Аварийность в регионе снизилась на 10,9%, число раненных в них людей — на 20,4%. Сократилось на 24,6% число ДТП с участием детей, на 26% — с участием водителей с признаками опьянения.