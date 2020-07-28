Красногорск, 28 июля, 2020, 20:13 — ИА Регнум. В период самоизоляции размер просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает министерство энергетики Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Отмечается, что на данный момент с недобросовестными плательщиками ведётся активная работа. Предпринимаются меры по взысканию просроченной задолженности и укреплению платежной дисциплины, подчеркнул глава регионального минэнерго Александр Самарин.

При этом только за газ прирост задолженности предприятий ЖКХ во втором квартале в среднем по региону составил 1,4 миллиарда рублей.