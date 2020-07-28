Лампедуза , Италия, 28 июля, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Неконтролируемая нелегальная миграция из стран Северной Африки уже стала серьезной проблемой для санитарной и эпидемиологической ситуации в Италии, заявила в интервью Corriere della Sera во вторник, 28 июля, глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

Коронавирус осложнил и без того непростую ситуацию, а мигранты, в частности те, кто прибывает из Туниса, зачастую покидают центры, где должны проходить карантин, раньше установленного срока, ситуацию необходимо держать под контролем, отметила министр.

Наблюдатели полагают, что заявления Ламорджезе (противоречащие политике правительства Италии в последние месяцы) вызваны опасением утратить свой рейтинг, особенно в южных регионах страны, жители которых чаще других сталкиваются с проблемой нелегальной миграции.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.