Москва, 28 июля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. На финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма будет дополнительно выделено 300 млрд рублей, сообщает 28 июля газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По его словам, 300 млрд будет выделено на развитие Крыма и Севастополя. Из них 85 млрд направят Севастополю, а 215 — Республике Крым.

«Крым и Севастополь суммарно [получат] 300 млрд рублей, из них 215 — чисто программа по Республике Крым», — цитирует издание слова Хуснуллина.

Замглавы правительства РФ также отметил, что эти меры позволят планировать и более качественно строить больше новых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, о продлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2024 года было объявлено 27 июля. Документ 26 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.