Красногорск, 28 июля, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Свыше одной тысячи человек в Подмосковье получат целевое направление на обучение в медицинских вузах. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM

Как отметила глава регионального минздрава Светлана Стригункова, в 2020 году власти Подмосковья обеспечат бесплатное обучение по целевому направлению около 700 учащихся на специалитет и более 350 в ординатуру. Помимо базовых направлений подготовки, таких как лечебное дело, педиатрия и стоматология, ведется набор на редкие специальности: онкология, фтизиатрия, гериатрия, анестезиология-реаниматология, аллергология и иммунология, акушерство и гинекология.

«Мы понимаем, что высококлассные специалисты — это люди с хорошим медицинским образованием. Для формирования кадрового резерва мы предоставляем возможность юношам и девушкам, желающим связать свою жизнь с медициной, получить образование бесплатно с условием последующей работы в лечебных учреждениях Московской области», — сказала Стригункова.