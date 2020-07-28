Лондон, 28 июля, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Мировой нефтяной рынок продолжает торги 28 июля в «красной зоне», нефть WTI уже потеряла в цене 1,5% и находится ниже отметки $41 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 37 центов (0,84%), до $43,53 за баррель. Диапазон Brent составляет $43,41 — $44,33 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подешевели на 62 цента (1,49%), до $40,98 за баррель. Диапазон WTI — от $40,86 до $41,93 за баррель.

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