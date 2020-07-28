Ярославль, 28 июля, 2020, 18:43 — ИА Регнум. В Ярославской области возобновляется работа кинотеатров, игровых аттракционов, а также детских кружков и секций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Ярпарки.рф Аттракционы в Ярославле

Кинотеатры, аттракционы, детские кружки и секции возобновят работу с 29 июля. При этом сохраняются дополнительные ограничительные меры. «Интервалы между киносеансами — не менее 30 минут. Кинозалы должны проветриваться и дезинфицироваться. Расстояние между посетителями в зале — не менее метра. Члены семьи могут сидеть вместе», — разъяснили в региональном оперативном штабе.

Продажа билетов на аттракционы должна вестись бесконтактным способом, посетители смогут пройти к месту развлечений только через автоматические валидаторы. Загрузка аттракциона разрешена только на четверть от общей вместимости, в индивидуальных кабинах обязательна дезинфекция. Работа детских кружков и секций также возможна при частичных ограничениях.

«В кружках и секциях не более 12 человек. На одного человека — не менее 4 кв. метров. Контакты между группами должны быть исключены. Перерыв между занятиями — не менее 20 минут», — отметили в оперштабе.

В региональном штабе особо оговорили, что снятие запрета на работу кинотеатров и аттракционов согласовано с областным управлением Роспотребнадзора.