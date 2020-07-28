Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Власти Петербурга намерены претворить в жизнь давнюю идею об освобождении городских панорам в центре от нависающих черных проводов.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная реки Фонтанки

Комитет по информатизации и связи Петербурга подготовил соответствующие поправки в «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга». Чиновники хотя добавить пункт 8.9.

«Запрещается использование фасадов зданий, сооружений для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи, в том числе с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для прокладки и подключения между зданиями, сооружениями», — цитирует документ издание «Фонтанка».

Кроме того, предлагается расширить перечень мероприятий по содержанию фасадов домов. В итоге можно будет демонтировать протянутые над улицами и скверами провода.