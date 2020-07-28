Москва, 28 июля, 2020, 18:40 — ИА Регнум. В настоящее время нет никаких оснований говорить о скором восстановлении российской экономики, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой, которая сказала, что восстановление экономики РФ к уровню 2019 года будет только «где-то в I квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Я вообще не вижу оснований для восстановления. Нет модели, которая бы позволяла обеспечить экономический рост. Это первое, — сказал Хазин. — Второе, тренд предыдущих семи лет — это экономический спад. Если мы выйдем на предыдущий тренд (то есть спад где-то 1,5−2% каждый год), тогда получается, до 2022 года мы будем падать быстрее? Ну и, наконец, поскольку у нас политика Центрального банка не дает возможностей для экономического роста, то я не очень понимаю, о каком возврате может идти речь. Мы фактически, как и в 2015 году, ускорили спад, и дальше будем падать, только медленнее».

Как уточнил Хазин, возможно, будет небольшой восстановительный рост в начале осени 2020 года, но совокупный спад всё равно продолжится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что рост экономики РФ едва ли возможен даже за счет расширения кредитной нагрузки на население.