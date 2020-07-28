Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Центр Петербурга будет перекрыт для транспорта из-за IV Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Марафонец

Так, с 30 июля и до 06:00 3 августа будет закрыт проезд по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до Гороховой улицы.

С 30 июля до 23:59 3 августа прекращается движение по Вознесенскому пр. от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, проезду вдоль д. № 1 по Вознесенскому проспекту.

Сам забег состоится 2 августа. В этот день для машин будут закрыты:

с 08:30 до 10:10 — Менделеевская линия от Университетской набережной до Биржевого проезда;

с 08:30 до 13:00 — Адмиралтейский проезд, Сенатская площадь, Дворцовый, Благовещенский мосты, Университетская, Адмиралтейская, Английская набережные, Дворцовый проезд;

с 09:00 до 10:30 — набережная Макарова от Тучкова моста до Биржевого моста, Тучков мост, проспект Добролюбова от Мытнинской набережной до Большого проспекта П.С., Большой проспект П.С. от Добролюбова до Тучкова моста, Биржевая площадь, Биржевой мост;

с 09:00 до 11:00 — Троицкий мост, Каменноостровский проспект от Троицкого моста до Кронверкской набережной, Мытнинская, Кронверкская набережные;

с 09:30 до 11:45 — Смольный проезд, Лафонская улица от Смольного проезда до улицы Смольного, площадь Пролетарской Диктатуры, улица Смольного;

с 09:30 до 12:15 — Смольная набережная;

с 09:00 до 12:30 — набережная Кутузова, Воскресенская набережная;

с 09:00 до 12:40 — Дворцовая набережная.

Кроме того, вводится запрет и на парковки.