* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июля, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Положительно отреагировали власти Афганистана на объявленное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перемирие, передаёт 28 июля TOLOnews.

(сс) Joe Burger Кабул

Комментируя объявление исламистской группировкой временного прекращения огня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам, пресс-секретарь афганского президента Седик Седдики сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали «важный шаг».

При этом, как отмечает представитель президента, народ хотел бы не временного перемирия, а мира навсегда. Он от имени народа выразил желание начать прямые переговоры между Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что не станут нападать на афганских силовиков с 30 июля по 3 августа — в то время, пока мусульмане празднуют Курбан-байрам.