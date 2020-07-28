Минск, 28 июля, 2020, 18:27 — ИА Регнум. В Белоруссии за последние сутки зафиксировано115 новых случаев заражения коронавируcом. Об этом сообщило 28 июля министерство здравоохранения республики.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии Чествования медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19, проходят по всем районам Белоруссии

Отмечается, что за весь период с начала эпидемии в стране проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, 67 366 из которых оказались положительными.

Сообщается также, что за сутки в больницах Белоруссии скончались ещё пять пациентов с COVID-19, общее число случаев летального исхода возросло до 543.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Белоруссии сообщало о 119 выявленных инфицированных и четырёх скончавшихся пациентах за сутки.