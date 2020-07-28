Москва, 28 июля, 2020, 19:12 — ИА Регнум. 30 июля в 14:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол, посвящённый поддержке самозанятых граждан России, предлагаемым мерам их поддержки и роли самозанятых в экономике страны.

ИА REGNUM

С 1 июля жители всех регионов России получили возможность стать самозанятыми. Владимир Путин подписал закон, разрешающий субъектам РФ самостоятельно с этого дня вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД), а также высказал инициативу снизить возрастную планку для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.

Вопросы для обсуждения:

Нужно ли повышать норму НПД для самозанятых более чем в два раза, до 5 млн рублей в год, сохранив налог в 4%?

Стимулирование самозанятых пенсионеров от 65 лет (со стажем работы по текущим ОКВЭД в течение трех последних лет) путём сокращения для них всех налогов до 2%.

Участники круглого стола:

Артем Кирьянов — член Общественной палаты, первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, модератор;

— член Общественной палаты, первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, модератор; Алексей Нечаев — основатель партии «Новые люди»;

— основатель партии «Новые люди»; Никита Кричевский — российский экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения;

— российский экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения; Вадим Виноградов — декан юридического факультета НИУ «Высшая школа экономики», председатель совета директоров некоммерческого фонда «Центр содействия законотворчеству», доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты Российской Федерации;

— декан юридического факультета НИУ «Высшая школа экономики», председатель совета директоров некоммерческого фонда «Центр содействия законотворчеству», доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты Российской Федерации; Кирилл Никитин — директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова;

— директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; Маргарита Пальцева — адвокат, президент Молодежного союза юристов РФ;

— адвокат, президент Молодежного союза юристов РФ; Алексей Синельников — главный редактор газет «Мой район» и «Малый бизнес».

Начало мероприятия: в 14:00, регистрация участников с 13:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6-й этаж).

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