Вашингтон, 29 июля, 2020, 08:02 — ИА Регнум. «Не буди лихо, пока оно тихо», — вспоминается поговорка, когда проводится сравнительная оценка вариантов развития событий в международной политике. О том, почему предвыборное время в нынешних США — столь опасное время для всей планеты, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Да, обстановка в США теперь действительно напоминает то, что творилось в СССР перед самым распадом. Может быть, внешнее сходство и не столь велико, но конфликт внутренних сил и группировок, видящих судьбу США по-разному, буквально разрывает американское общество и истеблишмент на части. Когда распадался СССР, речь шла о стране, потерявшей политическую волю к дальнейшему существованию, но сохранившую техническую, инженерную и научную мощь.

Это плюс готовность бесконечно уступать западному контролю помогло СССР умереть тихо, не ввергая всю планету в ядерную катастрофу. Теперь же речь совсем про другую державу, распад которой вполне способен перечеркнуть будущее для всех остальных стран через масштабную ядерную катастрофу. Да и многие менее ужасные варианты развития событий не сулят, по крайней мере России, ничего хорошего. Почему не стоит искушать судьбу, а лучше тихо в своем углу дождаться нового американского президента, кем бы тот ни оказался? Читайте статью Владимира Павленко «Американские выборы и глобальные геополитические «загогулины»».