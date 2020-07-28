Лондон, 28 июля, 2020, 18:09 — ИА Регнум. В целом ряде стран Европы уже началась вторая волна эпидемии коронавируса, заявил 28 июля журналистам премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

Такое заявление он сделал в ходе встречи с представителями СМИ в Ноттингеме.

«Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе — у некоторых наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть некоторые признаки второй волны пандемии», — сказал Джонсон.

При этом он отметил, что в такой ситуации Британия приняла «стремительные и решительные меры», введя обязательный 14-дневный карантин для всех британцев, приезжающих из Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Испании Педро Санчес уже назвал такое решение Лондона «несбалансированным» и заявил, что ситуация с коронавирусом в некоторых частях Испании намного лучше, чем в Британии.