Минск, 28 июля, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Amnesty International собирает подписи под обращением к министру внутренних дел Белоруссии Юрию Караеву с требованием прекратить применять насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов. Текст документа опубликован на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Милиция Белоруссии

Читайте о предыдущих петициях на эту тему: В Белоруссии петицию против действий милиции поддержали более 7,5 тыс

«Люди во всем мире глубоко обеспокоены поступающими из Белоруссии фотографиями, видеоматериалами и сообщениями о жестоком преследовании мирных демонстрантов», — сказано в петиции.

Ранее на эту тему: МВД Белоруссии видит в мирных протестах «огромную опасность»

Там отмечено, что сотни мирных демонстрантов, журналистов и даже свидетелей были арестованы сотрудниками правоохранительных органов «с использованием чрезмерной силы». Часто на кадрах видно, как «банды неопознанных мужчин в штатском насильно тащат людей в машины без опознавательных знаков».

«Белорусские правоохранительные органы должны немедленно прекратить это жестокое преследование. Народ Белоруссии должен иметь возможность высказывать свое мнение и делать выбор путём мирного осуществления своих прав человека», — подчёркнуто в документе.

Тем временем: Правительство Белоруссии ухудшает доступ к информации из-за рубежа

В петиции содержится призыв к главе МВД Белоруссии: немедленно прекратить жестокие действия со стороны полиции (в Белоруссии она называется милицией — Прим.) в отношении мирных демонстрантов и журналистов; обеспечить полное соблюдение прав белорусского народа на свободу мирных собраний и выражение мнений; обеспечить идентификацию всех сотрудников правоохранительных органов, взаимодействующих с общественностью, по имени или номеру, а также принять все прочие меры, необходимые для обеспечения полной ответственности сотрудников правоохранительных органов и их командиров за все их действия.

Читайте на тему белорусских выборов: Хамство Лукашенко переходит все границы

Напомним, в Белоруссии по мере приближения финала президентской кампании (основной день голосования назначен на 9 августа) ширятся политические репрессии. По данным правозащитных организаций, за протесты ненасильственного характера репрессиям подверглись более тысячи человек, были задержаны десятки журналистов. Многие из задержанных были избиты и подвергнуты различным унижениям.

Александр Лукашенко правит Белоруссией бессменно с 1994 года. На Западе его называют «последним диктатором Европы». ООН назначила спецдокладчика по соблюдению прав человека в Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии