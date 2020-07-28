Воронеж, 28 июля, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Воронеж поэтапно переходит на финансирование услуг по охране школ за счет средств городского бюджета, сообщили 28 июля в пресс-службе администрации города.

ИА REGNUM

«С начала нового учебного года финансировать оплату услуг профессиональных охранных предприятий за счет городского бюджета смогут первые 32 школы, а также одно учреждение дополнительного образования детей — это крупные объекты, требующие особого внимания. На эти цели в будущем учебном году будет направлено 7,7 миллиона рублей», — сообщил мэр Вадим Кстенин.

На первом этапе финансирование за счёт бюджета будет осуществляться за услуги по охране школ №№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов, 43, 47, 52, 54, 55, 64, 73 им. А. Ф. Чернонога, 74, 83, 84, 94 им. генерала А. И. Лизюкова, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, гимназии №№1, 2, 9, 10, а также гимназии им. И. А. Бунина, А. Платонова, «УВК №1», лицеи №№ 1, 5, 6, «ВУВК им. А. П. Киселева» и «Дворец творчества детей и молодежи». По словам главы города, по плану, окончательный перевод на оплату услуг частных охранных предприятий из бюджета всех школ и гимназий запланирован к 1 сентября 2021 года.