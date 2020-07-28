Красногорск, 28 июля, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Московской области массовые мероприятия в дни проведения Курбан-байрама проводиться не будут. Об этом 28 июля сообщили в главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Намаз

«В этом году, из-за распространения коронавирусной инфекции, осуществление массовых коллективных праздничных молитв в мечетях и молельных домах Московской области не планируется, гражданам рекомендуется проводить ритуал дома или на свежем воздухе», — рассказал зампред подмосковного правительства Роман Каратаев.

Мусульмане в 2020 году будут праздновать Курбан-байрам 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проведение массовых мероприятий во время праздника Курбан-байрам в 2020 году не планируется. Об этом 27 июля сообщил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, столичный муфтий Ильдар Аляутдинов.