Москва, 28 июля, 2020, 17:44 — ИА Регнум. РФ ждет период 1,5−2-летней экономической и финансовой турбулентности, не исключает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«При условии отсутствия экономического коллапса при наступлении второй волны коронавируса многие надеялись на беспрецедентные мировые финансовые вливания как залог быстрого выхода ведущих мировых экономик из кризиса, — сказал Ордов. — Россия не сможет в одиночку выйти из кризиса, если не восстановится спрос на цены и экспортируемые товары. Пока статистика не предвещает быстрого выхода из кризиса, и все более вероятным становится сценарий 1,5−2-летнего периода экономической и финансовой турбулентности».

Поэтому, как полагает экономист, восстановление экономики до уровня 2019 года произойдет во второй половине 2022 года либо ближе к началу 2023 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что маловероятно, что рост ВВП РФ в 2021 году составит 5,3−7,5%.