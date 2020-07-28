Москва, 28 июля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Уровень потребления в России в июле восстановился до уровня 2019 года. Такие данные приведены в исследовании СберИндекса, результаты которого приводятся на официальном сайте Сбербанка.

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Авторы исследования убеждены, что это стало возможным во многом благодаря выплатам государства в период борьбы с распространением коронавируса и режима самоизоляции. Причём расходы потребителей становятся более стабильными.

«Например, они стали больше тратить на автомобили — не только на покупку (небольшой устойчивый рост относительно прошлого года: +5,5% на прошедшей неделе), но и на ремонт и техническое обслуживание. В категории «Автозапчасти и аксессуары» расходы на 12,9% выше, чем в то же время в 2019-м», — отмечено в исследовании.