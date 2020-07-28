Москва, 28 июля, 2020, 17:30 — ИА Регнум. «Иван Папанин» является не классическим ледоколом, а военным кораблём ледового класса, поэтому установленные на него комплексы вооружения не должны вызывать каких-либо вопросов, заявил 28 июля журналистам посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ледокол «Иван Папанин»

Такими словами Корчунов ответил на вопрос о недавнем заявлении командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, который обвинил Россию в том, что на новом российском ледоколе «Иван Папанин» планируется разместить крылатые ракеты «Калибр», которые не относятся к оборонительным типам оружия.

«Нам неизвестно об обвинениях, о которых идет речь. Возможно, имеются в виду высказывания американских военных в отношении ледокола «Иван Папанин». Вместе с тем это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России. То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям, участником которых является наша страна, как это имеет место в случае с ракетами морского базирования «Калибр», — заявил российский дипломат.

Кроме того, Николай Корчунов напомнил, что в особый период любое российское торговое судно или ледокол может быть быстро превращено в носитель ударного ракетного вооружения, так как в России давно разработаны палубные контейнеры с пусковыми установками и комплексами управления крылатых ракет «Калибр» или противокорабельных ракет «Уран».

Как сообщало ИА REGNUM, головной патрульный корабль ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» спущен на воду в октябре 2019 года и должен быть сдан военным 25 ноября 2023 года. Второй корабль аналогичного типа «Николай Зубов», заложенный в ноябре 2019 года, планируется сдать ВМФ России в ноябре 2024 года.

Эти корабли соединяют в себе технические возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.