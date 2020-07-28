Кострома, 28 июля, 2020, 17:27 — ИА Регнум. В Костромской области от коронавируса излечились 68% пациентов, что является самым низким показателем среди регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Adm44.ru Больницы для лечения больных с COVID-19 в Костроме

Средний показатель выздоровевших в ЦФО составляет 81% без учета Москвы, в России — 74%. В соседних с Костромской областью регионах дела с излечением обстоят лучше — в Ярославской области выздоровели 88% заболевших, в Ивановской — 75%.

Вместе с тем в Костромской области зафиксировали самый низкий показатель выявленных случаев заражения на 100 тысяч населения. На это количество людей в регионе приходится 330 случаев заражения, в то время как в ЦФО и России — 532 и 557 инфицированных соответственно.

По официальным данным на 28 июля в регионе имеется 662 активных носителя коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и 26 умерших)