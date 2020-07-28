Кострома, 28 июля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Администрация Костромы отмечает низкие темпы работ по реконструкции тепловых сетей города со стороны компании ТГК-2. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Диева ИА REGNUM

В 2020 году ТГК-2, получившая в пользование по договору концесии магистральные и квартальные теплосети Костромы, успела отремонтировать всего 6,8 км коммуникаций из 27 км запланированных. На данный момент без горячей воды в Костроме остаются жители 219 многоквартирных домов, некоторым приходится ждать подачи воды более месяца.

В ТГК-2 возникшие проблемы объясняют простоями производителей из-за пандемии и поставками некачественных материалов, например, труб, изготовленных более 3 лет тому назад.

Чтобы исправить ситуацию, ТГК-2 пообещала привлечь к ремонту сетей дополнительные силы. В ближайшее время количество ремонтников планируется увеличить с 42 до 170−200 человек.

Напомним, костромские теплосети были отданы в концессию ТГК-2 в 2019 году. Основным аргументом за передачу стало плохое состояние теплотрасс (степень износа коммуникаций составляет около 75%). Спустя несколько месяцев после заключения инвестиционного соглашения губернатор региона Сергей Ситников заявил о возможном разрыве концессии. Властей не устроила ситуация с перебоями подачи горячей воды и тепла в жилые дома и государственные учреждения. Позднее ускориться с ремонтами теплоэнергетиков попросил и глава администрации Костромы Алексей Смирнов.

Всего в рамках соглашения до 2023 года ТГК-2 должна вложить в модернизацию сетевого комплекса более 2 млрд рублей. Отремонтировать необходимо 17,4 километра магистральных и 99 километров квартальных теплосетей.