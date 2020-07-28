Набиуллину и Силуанова призвали прекратить «иссушающую» финансовую политику
Москва, 28 июля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Для роста экономик РФ нет почти никаких причин, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка России Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
Как пояснил Жуковский, если руководства ЦБ РФ и Минфина РФ «будут и дальше проводить такую иссушающую финансовую политику», то никакого восстановления экономики не будет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Юдаева сказала, что в ЦБ РФ видят восстановление экономики РФ к уровню 2019 года только где-то в I квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года.