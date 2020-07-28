Курс евро поднялся выше 85 рублей, обновив апрельский максимум
Москва, 28 июля, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Курс евро на торгах во вторник, 28 июля, превысил 85 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Евро
По состоянию на 16:58 мск евро подорожал более чем на один рубль относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 85,08 рубля. Это максимальное значение с апреля 2020 года.
Тем временем доллар подорожал понизился на 96 копеек —до 72,54 рубля.